A esta mujer le tienes que agradecer por Netflix y YouTube

Ya se han hecho en España los primeros ensayos de la red 5G y los afortunados han podido ver cómo la velocidad de descarga, carga y streaming ha aumentado casi 10 veces respecto al estándar 4G. Una de las aplicaciones más interesantes de esta tecnología es el video streaming, cuyo uso se extiende más allá de la posibilidad de ver vídeos en YouTube o descargarse películas en Netflix, Prime Video o HBO, por nombrar algunas plataformas. En la era del 5G el videostreaming se aplica en campos como la educación y la telemedicina. A diario vemos más de mil millones de horas de video y aún así la mayoría de nosotros jamás hemos oído hablar de Marta Karczewicz, vicepresidenta de tecnología de Qualcomm, o de sus más de 400 invenciones relacionadas con la compresión de video, la tecnología fundamental detrás de la transmisión de video de alta calidad.

Karczewicz ha sido nominada por la Oficina de Patentes Europea (EPO) para la decimocuarta edición de los premios al inventor del año, un galardón que se definirá el 20 de junio de 2019.

El trabajo de Karczewicz se centra en los códecs de video, los “embudos” por llamarlos de algún modo, que permiten que grandes volúmenes de datos de video sin procesar, se compriman y transmitan a través de redes móviles. Sus invenciones han sido determinantes en una variedad de estándares de compresión de video como AVC y HEVC.

“Cuando comencé, más de 20 años atrás – nos comenta Karczewicz en una entrevista telefónica – , el vídeo se usaba más que nada en TV, había algo de streaming, pero estaba en la infancia. En ese momento pensé que podía ser útil y lo convertí en mi campo de investigación. En aquellos tiempos apenas podíamos hablar de pixels. Hablábamos de escala de grises, blancos y negros , pero asumimos que tarde o temprano tendríamos color, que los móviles tendrían más y más funciones”.

Teniendo en cuenta que el decano del streaming, Netflix, se fundó en 1997 (aunque por entonces era un servicio de alquiler de películas a domicilio denostado por Blockbuster) y que YouTube, comenzó en 2005, Karczewicz es una adelantada en el campo.

“No diría pionera – añade Karczewicz –, pero sí estoy en el campo desde el principio, antes que fuera popular. Me siento muy orgullosa que pare de mi trabajo haya contribuido al desarrollo de todo eso. Hoy todo el mundo tiene un servicio de streaming, no solo Netflix o HBO, la mayoría de los canales lo tienen. Antes no nos fijábamos tanto en la calidad, lo importante era poder enviar la información. Ahora hay cámaras de seguridad, educación, en medicina, menos aplicaciones de entretenimiento pero mas importantes. Y aún en el entretenimiento se mejora con innovaciones en realidad virtual y realidad aumentada, servicios en la Nube y de gaming. Ha mejorado el ancho de banda pero también nuestra capacidad de compresión, un 80% al menos”.

Aún antes de comenzar en el campo de compresión de vídeos Karczewicz ya destacaba por sus conocimientos e interés. Estuve entre las 10 mejores estudiantes en los Juegos Olímpicos Matemáticos de Polonia, lo que le valió una beca para estudiar el procesamiento de señales e imágenes en la Universidad de Tampere,Finlandia. Allí fue donde descubrió su interés por la compresión de datos.

“Me gustan los problemas que requieren analizar grandes cantidades de datos y buscar patrones y eso es lo que básicamente es la compresión de video – señala Karczewicz desde California –. Y el futuro será aún más interesante. La tecnología 5G traerá más ancho de banda pero también menos demora, perfecto para la realidad aumentada y para una mayor resolución. Todas las aplicaciones que requieren imagen en tiempo real, cambiarán para mejor, serán más interactivas. El 5G ampliarán la entrada de ese tipo de tecnología”.

Cuando le preguntamos cuál era el imposible en décadas atrás y cuál es ahora, no lo duda. “Por entonces, 20 años atrás, hablar de 8k, video en tiempo real. Hoy es distinto. Hablamos de experiencias completamente inmersivas. En el futuro cada pixel será una colección de imágenes en 3D y eso se hará en la nube, todas las imágenes tendrán detalles volumétricos,. Esto puede revolucionar la medicina, pero también la industria del entretenimiento, el deporte. Y eso permitirá que los usuarios decidan qué cámara ver, todas en 3D y en tiempo real. Los eventos deportivos permitirán interactuar como hacemos con los videojuegos. Ahora mismo estamos trabajando en una mejor compresión de colores. Esto nos permitirá que la pantalla sea toda una pared. Nuestra aspiración es que, tras la realidad aumentada y la virtual llegue la realidad inmersiva".

Y en tecnología ya se sabe, lo que ayer era imposible, mañana ya será obsoleto.