Energous crea el chip que dará electricidad a tu móvil sin recurrir a enchufes

Sales de casa al trabajo por la mañana y a medio camino te das cuenta que tienes la batería por los suelos y que será cuestión de pocos minutos que tu móvil diga "hasta la vista". Tu corazón se acelera, te has olvidado el cargador en casa y no tienes ninguna opción de cargarlo en tu puesto laboral. Se te cae el alma a los pies... ¿dramático? Aunque no lo creáis son los problemas del Primer Mundo de muchos usuarios, estar encadenados a "alimentar" a su tecnología con cables enchufados a la red eléctrica. Precisamente, esto formará parte del pasado en unos años y este chip puede ser una de las principales soluciones.

Energeous es una de las principales compañías que, actualmente, está trabajando para desarrollar la tecnología necesaria hacia un futuro sin cables. Acaba de lanzar un chip, al que ha llamado DA2233, el cual está diseñado para ser implantado en pequeños dispositivos electrónicos, como pueden ser nuestros smartphones. Sus medidas exactas son 1.7 x 1.4 x 0.5 mm, mucho más pequeño que una moneda de 5 céntimos de euros.

Actualmente, la compañía ya trabaja con un dispositivo que sirve como torre de alimentación y que llaman WattUp Energous Website

El chip en sí no funciona como receptor de energía, sino que cuando detecta una falta de batería, acciona una antena que, unida a un circuito cerrado, comienza a funcionar como receptora de electricidad de forma inalámbrica. Todo este sistema es tan diminuto, que puede ir implantado perfectamente dentro de un móvil, lo que podría revolucionar por completo el futuro de la telefonía móvil o de cualquier otro elemento electrónico en la casa que necesitase ser conectado a la luz.

¿Y cuándo podremos ver esta tecnología incluida en nuestros smartphones? Hace poco se rumoreó que Apple estaría ya trabajando en ello, pero por el momento no parece que haya decidido dar el salto. Además, en caso de que este proyecto salga adelante, será necesario instalar en nuestra casa y lugares de trabajo, estaciones de carga que puedan servir de generadores de energía que lanzasen a nuestros dispositivos móviles (muy parecidos a las torres de energía WattUp que están comercializando ahora). Por el momento, se ha logrado una carga efectiva en 4.5 metros a la redonda de este tipo de generadores, pero estamos seguros que la tecnología mejorará considerablemente en pocos años.

Lo mejor de todo es que seas de Samsung, de Apple o de Xiaomi, este tipo de cargadores sin cables serán compatible con todas las marcas del mercado. Aunque, quizá se convierta en el negocio del futuro: pagar por tener acceso a electricidad "wireless".