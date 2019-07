Lo que la ciencia sabe sobre ser pansexual

La pansexualidad como concepto se remonta a la época de Freud, pero actualmente ha alcanzado una nueva dimensión ya que un ingente número de celebridades señalan que lo son. Pero, ¿qué es ser pansexual?

Una definición rápida es que puede referirse a alguien que se siente atraído sexual y/o sentimentalmente por una persona sin importar el sexo biológico de esa persona. La socióloga Emily Lenning amplió esta definición al incluir el género de manera central. Por lo tanto, la pansexualidad es "una atracción sexual hacia todas las personas, independientemente de su identidad de género o sexo biológico”.

Un estudio, publicado en Journal of Sex Research, señala que entre los individuos pansexuales no heterosexuales, hay cinco veces más mujeres que hombres. También es más probable que se identifiquen como pansexuales los no heterosexuales de generaciones más jóvenes y aquellos que tienen una identidad de género, una expresión de género o un rol de género que la sociedad considera inapropiado para el sexo que se le asignó al nacer.

De acuerdo con los autores la pansexualidad per se "rechaza explícitamente las atracciones basadas en nociones binarias de sexo (masculino o femenino) y de género (hombre versus mujer)".

La realidad es que sabemos muy poco acerca de los pansexuales y la pansexualidad. Por ejemplo, ni siquiera sabemos la prevalencia de pansexuales, en gran parte porque rara vez se ofrece "pansexual" como una opción en estudios de investigación.

Otro estudio, también publicado en Journal of Sex Research, ha explorado las diferencias entre aquellos que se identifican como pansexuales y aquellos que se identifican como bisexuales, típicamente definidos como atraídos tanto por hombres como por mujeres. La investigación profundiza en las diferencias entre aquellos que se identifican como pansexuales (52 voluntarios) y los bisexuales (497 en total). Los resultados muestran que los participantes pansexuales eran más jóvenes y más propensos a ser de género diverso (transgénero o no binario). Los pansexuales también señalaron mayor sufrimiento psicológico y eran más liberales desde el punto de vista político que los participantes bisexuales. Estos resultados sugieren que las personas que se identifican como pansexuales son, en promedio, considerablemente diferentes de aquellas que se identifican como bisexuales; este estudio se suma a un nuevo pero creciente cuerpo de investigación sobre identidades plurisexuales emergentes.