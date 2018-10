Quo noviembre ya en el kiosko: Denny, la niña prehistórica ¿llevamos sus genes?

¿Quién pudo ser Denny? Con esta cuestión abrimos el número del mes de noviembre. Nosotros hemos aprovechado para repensarla, imaginarla para acercárosla a vosotros. En portada, una imagen evocadora de quién pudo ser esta adolescente prehistórica, cuyo hallazgo ha sacudido los cimientos del origen de la humanidad (la imagen corresponde a Daryl Hannah en su papel de Alya, en la película "El clan del oso cavernario").

Si investigaciones anteriores han mostrado que llevamos genes de neandertales, con Denny cabe la posibilidad de que seamos una extraordinaria combinación de distintas especies de humanos. Ella es hija de un Denisovano y una Neandertal, ambas especies desaparecidas. A través de un amplio reportaje explicaremos cómo eran los "jaleos" sexuales en la prehistoria y qué se ha podido demostrar desde que el sueco Svante Pääbo, reciente premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, encontrase la manera de secuenciar ADN antiguo. Lo más impresionante es que de Denny, apenas queda una astilla de hueso, los restos del menú de una hiena que convivió con ella hace 50.000 años.

¿Estamos preparados para consumir comida de laboratorio?

¿Comeríais carne elaborada... "sin carne"? ¿Cultivada en laboratorio? Una empresa vasca ha iniciado la apuesta por llevar al mercado productos mediante este proceso. Biotech Foods espera elaborar "nuggets" sin matar ningún pollo o salchichas con las que no se haya sacrificado a ningún cerdo, y que estén a la venta en 2021. Pero no son, ni mucho menos, los únicos que están trabajando en ello. Algunos lo llaman “carne ética”, porque no mata animales.

Esta propuesta tiene el potencial de reducir las emisiones de efecto invernadero casi un 20%. Basta con una célula para crear millones de piezas de carne. Para crear la primera hamburguesa sintética fueron necesarios tres meses y un millón de euros. Hoy se hace en tan solo un minuto por 6 euros. Y, lo último no es solo carne, también hay empresas norteamericanas que trabajan para hacer vinos de alta calidad sin necesidad de uva. Solo copiando la química que los hace posibles en un laboratorio.

La comida tecnológica va cambiar el mundo. Te contamos cómo se hace y en qué consiste la primera impresora de carne de laboratorio que ya está en marcha en Barcelona.

¿Madrid - Nueva York en apenas 4 horas? Lo compro

La aviación supersónica vuelve. Vuelos en tiempo récord y eficiencia energética son sus claves. El abandono del Concorde tras un fatídico accidente en el que murieron 113 personas hizo pensar que ya nadie apostaría por volver a los aviones supersónicos, pero ahora tres empresas están a punto de hacerlos realidad de nuevo. Volarán a una velocidad de 2.2 Mach, lo que permitirá ir de Madrid a Nueva York en 3 horas y 45 minutos. No está nada mal.

Primer ensayo científico con LSD

La Berkeley Foundation y el Imperial College de Londres han anunciado el primer ensayo controlado (con uso de placebo) para probar la efectividad de las microdosis de LSD en el rendimiento cognitivo de personas sanas. ¿Los hará más listos y creativos?

Se trata del primer intento serio de estudiar si esto es solo una moda entre ejecutivos norteamericanos o si será el fármaco del futuro.

Tenemos una entrevista en exclusiva a... Bill Gates con una impresión del futuro que da miedo "La enfermedad X se avecina y será peor que el Ébola".

Y como todos los meses, las cuestiones que más os comen la cabeza. A ver si os pica la curiosidad: ¿Quién es la persona que más veces ha sido retratada en la historia? ¿O para qué sirve la pelusa del melocotón?

