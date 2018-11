Aves extraordinarias

El ave sin patas

Del ave del paraíso existen 41 especies la mayoría originarias de Nueva Guinea. Son aves tropicales conocidas por la belleza y la espectacularidad de su plumaje. Mide entre 15 y 110 centímetros y pesa más de 430 gramos.

Estas aves fueron motivo de fascinación por una curiosa razón : durante mucho tiempo se creyó que no tenían patas.

La leyenda fue iniciada por el cronista español Francisco López de Gómara. A esta fantasía se fueron agregando las de otros investigadores, que afirmaron que estos pájaros no se posaban nunca en tierra, que se alimentaban del rocío y que no tenían patas, por lo que Linneo clasificó una de las especies como Paradisaea apoda, es decir, “sin pies”.