Este pez es capaz de reconocerse en un espejo

El test del espejo, fue una prueba diseñada en 1970 por Gordon Gallup jr, para intentar descubrir si un animal era capaz de reconocer su propia imagen reflejada. Hasta la fecha, la prueba ha sido superada por diversos tipos de simios, por los delfines, y por algunas aves como los cuervos y las palomas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y, ahora, la ha superado un pez. Ha sido durante un experimento realizado por un equipo del Max Planck Institute. El pez en cuestión era un ejemplar de Labroides dimidiatus, conocido como pez limpiador, ya que tiene la costumbre de limpiar de parásitos el cuerpo de otros peces.

Los investigadores en su cuerpo unas marcas que solo podían verse a través de su imagen reflejada en el espejo. Y comprobaron que el pez trataba de limpiárselas, restregándose contra superficies duras.

Parece que los resultados de la prueba no dejan dudas de que el pez es capaz de reconocerse en el espejo. Pero, ¿qué significa esto? Hay investigadores que consideran que superar este test, es un indicio de que una determinada especie animal tiene algo parecido a la autoconsciencia. Aunque hay otros especialistas que no están tan seguros de ello, y que no descartan la posibilidad de que la prueba pueda ser superada usando otros mecanismos cognitivos diferentes de los vinculados a la autoconsciencia.

Fuente: Science Daily.