¿Cómo llegó a ser tan grande el buey más famoso de Australia?

Internet ya ha adoptado a una nueva mascota, aunque no creemos que nadie se anime a meterla en casa, más que nada porque quizá no consiga ni entrar por la puerta. Se llama Knickers y se trata de un buey de 7 años, que mide 1.94 metros de altura y pesa la friolera de 1.400 kilos (se podrían hacer unas 4.000 hamburguesas). Pertenece a la especie Holstein-Friesian y el ganadero que le ha visto crecer en una granja a 136 kilómetros de la localidad australiana de Perth, Geoff Pearson, no sabe exactamente qué ha podido pasar, pero confirma que es 3 veces más grande que el resto de sus compañeros bovinos. Para muestra estas imágenes que se han hecho virales en Internet y que confirman el tamaño.

La carne de este tipo de ejemplares está destinada para consumo humano, por lo que su destino estaba escrito: el matadero. Pero se salvó precisamente porque era demasiado grande como para poder entrar en la planta destinada a procesar sus carne y como la ganadería donde se encuentra hay muchos trasiego de animales, decidieron que se quedara con el resto de ejemplares. Ahora Knockers ha salvado la vida, pero todos se preguntan si su cuidador ha cambiado algo en su alimentación para que acabase así, pero ya ha asegurado que simplemente le dejaron crecer y se alimentó de lo mismo que el resto de sus compañeros.



Ahora todas las mañanas, sirve de guía para el resto de ganado que hay en la finca. Y lo bueno es que les resulta fácil saber dónde se encuentra por el tamaño.

¿Sabías que...?

Está a tan solo 4 centímetros de alcanzar a la exestrella de la NBA, Michael Jordan. Además, a pesar de haber todos los récords posibles en Australia, aún tiene que ganarse su puesto en el Libro Guinness de los Récords (y no lo tiene muy complicado). Aunque es cierto que actualmente, el bovino más grande es un toro italiano llamado Bellino y que alcanza los 2.02 metros de altura.