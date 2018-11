¿Una araña con cabeza de perro? ¿Qué es esta extraña criatura?

Hay criaturas cuya existencia parece imposible. Y una de ellas es la que se ve en esta foto. Fue sacada por el fotógrafo científico Andreas Kay en las selvas de Ecuador. Y aunque fue tomada en 2017, es ahora cuando se ha hecho viral desde que la compartió en las redes sociales el divulgador científico Ferris Jabr.

La foto muestra a una especie de araña cuya cabeza (vista desde el ángulo adecuado) se asemeja a la de un perro. Pero, por supuesto, la criatura no es ni una cosa ni la otra. Se trata de un ejemplar de una de las más de 6.000 variedades de opiliones que existen. Es un tipo de arácnido, pero no es una araña, ya que se diferencia de ellas, entre otras cosas, porque no teje telas. Tampoco es venenosa.

Respecto al extraño aspecto de su cabeza, el autor de la foto no tiene una explicación clara, aunque piensa que puede ser una adaptación evolutiva para hacerle parecer más agresivo ante posibles depredadores, o para que resulte más llamativo a la hora de cortejar a sus posibles parejas.

Desde luego, llamar la atención si que la llama.

Fuente: Popular Science.