La pesca hace sufrir a los peces aunque se devuelvan vivos al río

La pesca, aunque no goce de muy buena imagen entre los animalistas, es una actividad que no tiene tan mala fama como la caza. De hecho, muchos pescadores no matan a sus presas, ya que una vez que las han capturado, las devuelven al agua cuando todavía están vivas.

Pero incluso esta práctica, que parece más humanitaria, no ahorra sufrimiento a los peces. Al menos esa es la conclusión de un estudio realizado por la Universidad de California. Los autores del mismo, realizaron un seguimiento de varios salmones y carpas que habían sido capturadas por pescadores y luego devueltas al río.

Y lo que descubrieron fue que las heridas causadas por los arpones (incluso por aquellos diseñados para causar menos daño), impedían que los peces pudieran engullir a sus presas con la habilidad necesaria, y dificultaba su capacidad para alimentarse y sobrevivir.

Fuente: Telegraph.