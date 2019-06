Los ojos de cachorrillo: una evolución para comunicarse con nosotros

Un nuevo estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, ha comparado la anatomía y el comportamiento de los perros y los lobos. Los resultados sugieren que la anatomía facial de los perros ha cambiado a lo largo de miles de años con el propósito específico de permitirles comunicarse mejor con los humanos. De hecho, los perros tienen un músculo pequeño encima de los ojos que les permite elevar intensamente su ceja interna, algo que los lobos no hacen.

Los autores sugieren que el movimiento de elevación de la ceja interna desencadena una respuesta de cuidado en los humanos porque hace que los ojos de los perros parezcan más grandes, más parecidos a los bebés y también se asemejan a un movimiento que los humanos producen cuando están tristes.

“La evidencia hallada – explica la líder del estudio, Juliane Kaminski – señala que los perros desarrollaron un músculo para levantar la ceja interna después de que fueran domesticados. También estudiamos el comportamiento de los perros y los lobos, y cuando los expusimos a un humano durante dos minutos, los perros levantaron su cejas interiores más y con mayor intensidad que los lobos. Los hallazgos sugieren que las cejas expresivas en los perros pueden ser el resultado de preferencias inconscientes de los humanos que influyeron en la selección durante la domesticación. Cuando los perros hacen el movimiento, parece provocar un fuerte deseo en los humanos de cuidarlos. Esto le dio a los perros que movían las cejas, una ventaja de selección sobre los demás y reforzarán el rasgo de "ojos de cachorrito" en las generaciones futuras. Nuestros hallazgos muestran cuán importantes pueden ser las caras para captar nuestra atención y cuán poderosa puede ser la expresión facial. estar en la interacción social”.

La única especie de perro en el estudio que no tenía el músculo fue el husky siberiano, que se encuentra entre las razas de perros más antiguas.