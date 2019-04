Expertos de una universidad diseñan la zapatilla biomecánica más avanzada

En una reciente conferencia de prensa realizada en el Simposium de Running de Munich, un equipo de científicos y expertos presentaron la tecnología U-Tech https://truemotion.run/ un nuevo concepto de zapatillas para correr. El avance mereció el premio ISPO Award Gold Winner.

Los responsables de esta tecnología son Gert-Peter Brüggemann, director del Instituto de Biomecánica y Ortopedia de la Universidad de Deportes de Colonia y uno de los líderes en biomecánica a nivel mundial y Andre Kriwet, responsable de desarrolló durante décadas para Brooks, Nike y Asics.

Es justamente Krivet quien señala que “las zapatillas para correr no han mejorado funcionalmente durante años. Se trata de tejer y restablecer la energía de la entresuela pero, ¿no hay más que estas dos cosas? ¿Qué pasa con la biomecánica? Esta es la pregunta que nos ha motivado. Queremos crear la mejor zapatilla posible para una experiencia de carrera óptima. Hasta ahora las marcas se concentraban en ayudar a los corredores a tratar los síntomas de las lesiones. Nosotros nos concentramos en el movimiento, la biomecánica y no permitimos que los problemas surjan”.







True Motion

Los rasgos característicos de la suela U-Tech son los dos elementos en forma de U. “Esta disposición – señala Brüggemann – está inspirada en la forma y en la función del pie humano. Gracias a los dos elementos en forma de pezuña, la sensación es la de estar sobre un muelle suave y sensible, pero con los elementos adicionales de seguridad y estabilidad que estabilizan el pie dentro de la forma de U. De este modo el impacto se ubica en el centro de las articulaciones para que no se produzcan fuerzas torsionales dañinas al caminar y el dolor articular, por ejemplo en la rodilla, no se produce. Esto reduce el riesgo de lesiones”.