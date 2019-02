Un ciclo de Saros el período de tiempo que separa los eclipses. Los fenómenos se repiten cada 223 ciclos lunares, o 6.585,32 días, lo que la Luna y la Tierra tardan en colocarse en la misma posición relativa. Como a el ciclo no es exacto, los cuerpos celestes no están justo en la misma posición, y los eclipses no se ven en su totalidad en todos los puntos del globo, sino que los lugares varían.

