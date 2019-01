¿Cuándo murieron los últimos neandertales?

Hasta la fecha, se había considerado que la Península Ibérica había sido el último refugio de los neandertales. Se calcula que esta especie comenzó a desaparecer hace aproximadamente 43.000 años, coincidiendo con la parición del Homo sapiens. La datación de las herramientas encontradas sugería que, por algún motivo, la expansión de los humanos modernos por lo que ahora es España, se había detenido, permitiendo a los últimos representantes del Hombre de neandertal sobrevivir en el sur peninsular.

Se sugería, incluso, que en la zona deGibraltar podrían haber pervivido hasta hace unos 32.000 años. Pero, un nuevo estudio realizado por un equipo de la Japan Agency forMarine-Earth Science and Technology, amenaza con hacer saltar en pedazos la anterior hipótesis.

Los investigadores han datado de nuevo, herramientas neandertales halladas en la cueva del Bajondillo, en Málaga, y afirman que su antigüedad no es de 35.000 años, tal y como se creía, sino de unos 43.000 o incluso 45.000 años. Este hallazgo supondría retrasar la fecha de supervivencia de los últimos grupos de neandertales ibéricos, y situar el período de su desaparición en una fecha similar a la del resto del continente europeo.

El estudio ya está levantando controversia. Por un lado, Katerina Douka del Max Planck Institute for the Science of Human History, en Alemania, afirma que estos resultados tienen más lógica. “Parecía muy raro que los humanos modernos hubieran tardado más de mil años en expandirse por la Península Ibérica”.

Pero otros especialistas, como João Zilhão, de la Universidad de Barcelona, aseguran que las capas de la cueva del Bajondillo en las que han aparecido tanto herramientas neandertales como otras de los sapiens, están mezcladas y alteradas, por lo que es difícil concluir cuando se produjo la aparición de los primeros humanos modernos en esa área.

