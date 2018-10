Meditar, ¿te hace más inteligente?

El estrés psicológico afecta de manera negativa la rutina laboral y la productividad, y contribuye a una mala salud mental y física. Si bien el estrés psicológico amenaza la eficacia y el bienestar de los empleados, la inteligencia emocional ha recibido una atención considerable en el lugar de trabajo debido a su asociación positiva con la salud mental y física y su conexión con la capacidad de liderazgo y el rendimiento. La inteligencia emocional esta vinculada a la capacidad de percibir emociones en uno mismo y en los demás, y usar esa información para establecer relaciones sanas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En un estudio reciente, publicado en The Permanente Journal, 96 miembros del personal del distrito escolar de San Francisco, Estados Unidos, practicó técnicas de Meditación Trascendental durante cuatro meses. Los resultados mostraron mejoras significativas en la inteligencia emocional y el estrés percibido.

“Los trabajadores – explica Laurent Valosek, líder del estudio, en un comunicado – , especialmente en nuestros distritos escolares, están bajo una cantidad creciente de estrés y se les pide cada día que encuentren soluciones a problemas cada vez más complejos. Este estudio demuestra los beneficios de la meditación en el lugar de trabajo. Y con un creciente cuerpo de investigación sobre el valor de la inteligencia emocional y los efectos dañinos del estrés psicológico, las organizaciones buscan brindar a sus empleados herramientas para reducir el estrés y desarrollar competencias relacionadas a la autoconciencia y la empatía”.

El estudio, descubrió que durante un período de cuatro meses, aquellos que practicaban la técnica de Meditación Trascendental (TM) experimentaron mejoras significativas en la inteligencia emocional y el estrés percibido, en comparación con los controles.

Hay que destacar, sin embargo, que Valosek es el director del Centro para el Bienestar y Logros en Educación (Center for Wellness and Achievement in Education), una organización sin fines de lucro, dedicada a “optimizar el desempeño educativo, reducir la violencia, el estrés y el abuso de sustancias, y mejorar el bienestar psicológico de los estudiantes, profesores y administradores mediante el fortalecimiento de la neurofisiología subyacente de la percepción, el aprendizaje y el comportamiento”, según afirman en su página web.