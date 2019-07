¿Quieres triunfar en la búsqueda de pareja?

Llamará, no llamará, llamará… Las redes sociales han cambiado nuestro modo de deshojar la margarita y, donde antes decíamos amor, ahora pedimos el sonido característico de un whatsapp o de la llamada entrante. El último pétalo nos dará la respuesta. Excepto en este detalle, realmente las redes sociales no han variado demasiado nuestro comportamiento en pareja. Así lo asegura el 64,5% de los españoles que han respondido a la encuesta Love Connection, desarrollada por TNS para Meetic.

En esta época del año, los únicos que se quedan sin vacaciones son nuestros smartphones, que en estos momentos estarán echando humo y no solo por el calor. “El verano convierte a Internet y a las RRSS en el vehículo idóneo para hacer nuevas amistades y encontrar pareja. La mitad de los solteros españoles ha usado alguna vez las redes sociales para ligar”, cuentan sus autores. Una vez transcurrida esa primera cita y el obligado intercambio de primeras impresiones, el 47% de los encuestados confiesa que no puede resistir mirar el teléfono en una ocasión o más cada hora que pasa en busca de esa aprobación. Y eso a pesar de considerar que la primera impresión en una aplicación no es suficiente para iniciar una relación.

Todo ello hace que en las aplicaciones de búsqueda de pareja como Meetic, la actividad en estos meses sea desbordante. Según Love Connection, las posibilidades de encontrar pareja se multiplican si vinculas tus redes sociales con las aplicaciones de dating. Pero hay que decir que, aunque el 50% de los solteros españoles (un 5% por encima de nuestros vecinos europeos) han usado al menos una vez las redes sociales para ligar, la mayoría de estos son reacios a vincular su perfil de citas con sus redes sociales. El 39% se resiste exponiendo como razón principal la privacidad de los datos.

El impacto de las redes aún es bajo

Enlazar las cuentas puede suponer que un desconocido vea lo mismo que publicas para tus amigos y familiares. “Sin embargo, aquellos que optan por conectarlas creen que es una mejor forma de ampliar las posibilidades de encontrar a la persona adecuada”, indica el estudio. Los hombres son, en este sentido, mucho más propensos a fusionar los perfiles (37%) que las mujeres (22%).

Según Love Connection, el 64,5% de los españoles asegura que las redes sociales no han cambiado su manera de comportarse en una relación, mientras que el 23% opina totalmente lo contrario y confirma que han cambiado su manera de ver las cosas y su manera de actuar. Los resultados extraídos del estudio indican que las redes sociales todavía tienen un bajo impacto en cómo comportarse en una pareja. Los autores aconsejan dar un giro al perfil, renovar el contenido y mostrar tu mejor yo.