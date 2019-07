¿Qué dice la ciencia del amor de verano?

Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

¿Alguna vez has terminado en la cama con alguien sin que se convierta en algo más? Pues hay más como tú. Aunque los diferentes estudios señalan distintos números, todas coinciden en que al menos la mitad de las personas en Europa occidental y Estados Unidos tendrán al menos una aventura de una noche. En algunos países las cifras llegan a 7 de cada 10. Pero en cuanto a género, las estadísticas varían notablemente.

“Las mujeres se arrepienten más a menudo de haber accedido a una aventura de una noche que los hombres – señala Edward Ottesen Kennair, líder de un estudio publicado en Evolutionary Psychology – . En cambios el arrepentimiento de los hombres pasa por perder la oportunidad”.

Pero hay más cifras Mientras 1 de cada 3 mujeres lamentó la experiencia, solo un 20% de ellos lo hicieron. En cuanto a la satisfacción, según el equipo de Kennairr, aproximadamente el 30% de las mujeres estaban satisfechas con su experiencia, una proporción que llegaba al 50% en los hombres. Al mismo tiempo, casi el 80% de las mujeres estaban felices de haber dicho "no" al sexo casual, el doble que los hombres. ¿Por qué son tan grandes las diferencias de género en este aspecto?

Por un lado, el equipo de Kennair no halló variaciones entre casados y solteros. Tampoco las hallaron en preocupaciones sobre el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual. Lo que sí sorprendió a los autores fue descubrir que las mujeres no se inclinan tanto por este tipo de encuentros por una razón sencilla: no obtienen tanto placer sexual de una noche como los hombres.