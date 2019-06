¿Es bueno tener sexo antes del deporte?

Lo decía Mickey (interpretado por Burgess Meredith) cuando era el entrenador de Rocky Balboa: “Las mujeres debilitan las piernas”, refiriéndose a la posibilidad de mantener relaciones sexuales antes de un evento deportivo.

La sentencia no era solo cinematográfica: decenas, si no cientos de entrenadores señalan que una noche de sexo previa a una competición, distraería a sus deportistas y les haría reducir su desempeño. Así es como muchos profesionales se sumergían en rutinas monacales previas a la competencia con la promesa de un mejor desempeño.

Todd Astorino, ha llevado a cabo uno de los últimos ensayos científicos parra determinar la veracidad de esta afirmación. Para ello convocó a 12 voluntarios que practicaban deporte de forma regular. Evaluaron la energía cinética y la potencia generada en los días en que los voluntarios informaron que habían tenido relaciones sexuales la noche anterior, y los días que dijeron que no las habían tenido. El estudio, publicado en Journal of Sexual Medicine, demostró que, a diferencia de lo que habitualmente se piensa, el sexo no tiene ningún efecto negativo en el desempeño atlético.

Pero hay que aclarar varias particularidades del sexo y el deporte. Como hemos comentado en alguna oportunidad, no todas las posturas sexuales consumen la misma cantidad de calorías y en cuanto a la medida del sexo…pues bien, no siempre tiene medidas. El sexo puede durar desde unos minutos hasta, según Sting y los practicantes del sexo tántrico, "toda la noche". Pero en la mayoría de los casos estudiado por Astorino la duración promedio era de menos de 10 minutos y solo tres de los voluntarios mencionaron un tiempo de entre 10 y 30 minutos.

La segunda variable, que rara vez se menciona es que cuando se habla de sexo y deporte, la mayoría de los estudios se centran en los hombres y pocos analizan el efecto de mantener relaciones sexuales previas a una competición en mujeres. Uno de los pocos que se ha detenido en este aspecto fue publicado en The Journal of Sex Research y determina que ni en la oxigenación muscular ni en la fuerza, el sexo ejerce un efecto negativo en ellas… siempre que no sea 10 horas antes de la competición.