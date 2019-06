¿Hablar de sexo te hace mejor amante?

La ciencia acaba de echar por tierra ese dicho popular ‘predica pero no aplica’. Al menos en cuestión de sexualidad, resulta que las parejas que más hablan sobre estos asuntos tienden a disfrutar de mejores encuentros. Así lo desvela un nuevo estudio publicado en The Journal of Sex Research. Uno de sus autores, Allen B. Mallory, profesor de la Universidad de Texas en Austin, asegura que al revisar la literatura existente detectó que había mucha investigación sobre la comunicación erótica, pero faltaba información sobre la influencia que ejerce en el rendimiento sexual. Es el motivo que le dio pie a trabajar en ello.

Los investigadores han realizado un metanálisis (proceso mediante el cual se analizan los datos de diferentes estudios sobre un mismo tema) de 48 artículos previos centrados en la comunicación sexual de las parejas y diversos aspectos del funcionamiento sexual, como el deseo, la excitación, la erección, la lubricación, el orgasmo y el dolor. En total, se valoraron las respuestas de 12.145 participantes.

Sus conclusiones son inequívocas: “Hablar con un compañero sobre preocupaciones sexuales parece estar asociado con una mejor función sexual. El vínculo es más evidente en la función del orgasmo y con el deseo sexual de las mujeres”. Según Mallory, tanto para los hombres como para las mujeres, hablar de sexo con la pareja garantiza un orgasmo mejor y mayor satisfacción sexual en general, sobre todo en las personas casadas. Especialmente para las mujeres, este tipo de charlas pueden resultar muy afrodisíacas.

Los autores adelantan que estos efectos se realzan cuando a la buena comunicación se le suman otros factores que facilitan la salud sexual. Tampoco descartan que la causa de este beneficio pueda explicarse con la idea de que las personas con una vida sexual activa tengan una mayor propensión a comunicarse con su pareja. Mallory señala que se precisa mucha más investigación para valorar esta conexión, aunque sin duda los resultados suponen un excelente punto de partida.