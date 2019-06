Las claves para un mejor sexo según la ciencia

Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

Sea en las relaciones de larga duración o en aquellas de una noche o en los amores de verano, siempre hay algo que aprender para tener una mejor vida sexual. Una opción es hacerlo a través de consejos de amigos, familia, en internet, etc. Y otra posibilidad es descubrir lo que la ciencia puede enseñarnos a partir del comportamiento sexual de decenas de miles de personas.

Estos son los tres mejores consejos de la ciencia al respecto.

Tener un horario

La primera impresión es que el sexo debería ser algo natural y espontáneo. Pues parece que casi nunca. De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Sex Research, si eres alguien que lleva el día a día organizado, es muy probable que tu desempeño esté por encima de la media. Los resultados señalan que las personas más organizadas y eficientes tenían mejores vidas sexuales. Según los autores no todo lo programado tiene que ser malo, por el contrario, ayuda a prepararse, la expectativa es un aliciente y permite tomarse más tiempo.

Aprender, aprender

Las mujeres tienen mucho que enseñar sobre el sexo, más que los hombres sin duda. Así lo confirman los estudios. El primero, también publicado en The Journal of Sex Research, y realizado entre unos 7.000 voluntarios, afirma que las mujeres que tienen relaciones con otras mujeres llegan al orgasmo 3 de cada 4 veces, mientras que el porcentaje de aquellas que tienen sexo con hombres, apenas llega al 60%. Otro estudio, con más voluntarios aún (57.000) refleja una tendencia similar. Las mujeres que tienen sexo con otras mujeres alcanzan el orgasmo un 85% de las veces, contra un 62% de las que comparten cama con un hombre. Puede que tenga que ver con un mejor conocimiento de la anatomía, pero también puede estar relacionado a una falta de conocimiento (léase también paciencia, pericia, interés, etc.) por parte del hombre.

Habla con ella y con él y con todos y todas…

Una de las reglas básicas del sexo, y de las relaciones en general, es mantener la comunicación. La forma más fácil de saber lo que quiere tu pareja (y si lo está consiguiendo) es hablar. Todos tenemos fantasías pero rara vez las verbalizamos. Lo sorprendente es que la mayoría compartimos las mismas fantasías, sin importar el género. Esa es la conclusión de un estudio, publicado en Journal of Sexual Medicine, que señala que el 70% fantaseamos con sexo en lugares públicos, cifra similar a la de tener sexo con un extraño, el 59% con ser dominado y más de la mitad de las personas encuestadas (unos 2.000 voluntarios) tienen la fantasía de tener sexo con varias personas al mismo tiempo…sin importar su orientación sexual. Todo esto demuestra que hay una buena probabilidad de que tu pareja tenga las mismas fantasías que tú. Por lo tanto…para el sexo, comunicación.