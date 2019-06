¿Eliminarías el sexo de las películas?

La polémica la inició un usuario de Reddit, un sitio web estadounidense de noticias sociales, clasificación de contenido web y discusión, cuando publicó en el panel de opiniones impopulares la siguiente declaración: “Las escenas de sexo en las películas generalmente son completamente innecesarias. No añaden nada a la trama ni al desarrollo del personaje. Simplemente, me hacen sentir incómodo”.

El sexo es uno de los principales reclamos para llevar a los espectadores a las salas de cine. Unos 600 usuarios acabaron posicionándose a favor de eta opinión, mientras que 157 lo hicieron en contra. Fue la ocasión para que algunos de los participantes se sintieran respaldados en un pensamiento que ya tenían previamente. “Pensé que era el único que odia las escenas de sexo”, dice uno. Otros se explayan más en sus comentarios: “Voy a ver pornografía unas cuantas veces a la semana. No me considero un maleducado, pero maldición, odio las escenas de sexo en la televisión / en las películas. Mucho. En serio. Es fácil deducir lo que ha sucedido entre dos personajes. En serio, no es necesario mostrar un clip incómodo”.

Tampoco faltan opiniones con un punto de vista diferente: “Por lo general, ignoro a los personajes cuando practican sexo. Se ven inútiles y torpes y me restan valor a la película, especialmente cuando se trata de un actor con el que estoy familiarizado. Tengo la extraña sensación de estar espiando en secreto a un amigo que está manteniendo relaciones sexuales”.

Excepcionalmente, en el foro aparecen respuestas alegando que las escenas de sexo son, definitivamente, necesarias, pero no con propósitos sexuales sino para contarnos más acerca del personaje. Se puede hacer con gusto y sin ningún tinte pornográfico, insisten.

Tristan Fewings Getty Images

El debate abierto coincide con la condena por parte de Elton John de la censura rusa de las escenas de consumo de droga y sexo en ‘Rocketman’, su película biográfica. Se eliminaron cinco minutos debido a las leyes que prohíben en este país la propaganda homosexual.