¿Estamos listos para un superhéroe gay?

En los últimos años son muchas las peticiones de un superhéroe homosexual en el Universo Marvel, pero la atención ahora está centrada en la heroína Carol Danvers. ¿Su relación con la piloto Maria Rambeau va más allá de la amistad? ¿Tiene algo con Valquiria, otra de las grandes favoritas para formar parte del colectivo LGBT?

El debate vuelve a estar presente ante la proximidad del estreno en HD digital a partir del 28 de mayo de 2019. La falta de representación LGBT está recibiendo fuertes críticas por parte de sus seguidores, que consideran insuficientes los tímidos intentos de acercamiento en algunas escenas de sus películas. Los fans reclaman un personaje abiertamente queer.

"Como parte de la comunidad LGBT, sería maravilloso ver a alguien como yo representado en algo tan importante para la cultura pop. Sobre todo, un personaje tan poderoso e influyente como la Capitana Marvel. También sería super importante para las personas queer jóvenes", declara un usuario en Twitter.

Ryan Fleck, co director de Capitana Marvel, ha declarado que durante la preparación de los guiones de la película no se plantearon la posibilidad de una relación amorosa para Carol Danvers, ni mucho menos con quién la tendría, pero no descartan nada en el futuro. "Una de las cosas que pensamos durante la escritura de guión fue: el límite es el cielo y la película podía ser cualquier cosa", comentó el realizador a ComicBook.

"Decidimos que preferíamos contar su historia de auto descubrimiento y amistad con María Rambeau. Para nosotros no había lugar para una trama romántica", explica. Sin embargo, considera lógico que los seguidores hayan querido darle ese giro al personaje. "Creo que parte de la diversión de hacer estas películas es que el público acaba creando la narrativa que quiere sobre lo que pasa en la pantalla". En su estreno en Los Ángeles, la jefa de producción de Marvel Studios, Victoria Alonso, aclaró que el mundo está listo para un superhéroe gay.