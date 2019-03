Las letras del pop son tan misóginas como el rap

Pese a la avalancha de nuevas tendencias musicales, las canciones pop siguen dominando las emisoras de radio. Sin embargo, un nuevo estudio, publicado en Media Watch, sugiere que el sonido dulzón de este estilo musical podría enmascarar letras más bien agrias.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Missouri, liderados por Cynthia Frisby, han descubierto que las letras de la música pop contienen la misma cantidad de contenido violento que el rap y el hip-hop. Debido a que la música pop es uno de los géneros más populares, las letras de las canciones tienen el potencial de impactar el comportamiento y las expectativas de millones de personas. Pero, a diferencia de la música hip-hop y el rap, que reciben la mayor parte de la crítica por sus letras, las de las canciones pop pueden ser más difíciles de identificar.

“Sabemos que la música tiene un fuerte impacto entre los jóvenes y en cómo ven su papel en la sociedad – explica Frisby en un comunicado –. A diferencia del rap o el hip-hop, la música pop tiende a tener un sonido alegre y estimulante que está destinado a atraer a los oyentes. Pero eso puede ser problemático si las letras debajo del sonido promueven la violencia y el comportamiento misógino”.

Algunos ejemplos de canciones populares que contienen referencias ocultas a la violencia o el comportamiento sexual incluyen:

Love the way you lie, de Eminem y Rihanna. La canción tiene temas de abuso doméstico y comportamiento violento en represalia.

Wake Up Call, de Maroon 5, cuenta la historia de un hombre que dispara al amante de su novia después de encontrarlos juntos.

Hollaback Girl, de Gwen Stefani. Los fanáticos de esta popular canción de 2004 podrían sorprenderse al saber que trata sobre una pelea a puños entre dos chicas.

Frisby analizó las letras de más de 400 canciones que ocuparon los primeros puestos en la lista Billboard, lanzadas entre los años 2006 y 2016, buscando temas de violencia, misoginia y referencias de roles de género. Las canciones representaban una amplia gama de géneros, como el rap, el hip hop, el rock, el pop, el country, el heavy metal y el R&B. Los científicos descubrieron que, mientras el rap y el hip-hop continúan siendo los líderes en la promoción de la violencia y la misoginia, la música pop promueve la violencia a un nivel similar. Por otro lado, la música country tenía la menor cantidad de contenido violento y misógino. Frisby también descubrió que casi un tercio de las canciones populares contenían referencias que degradaban a las mujeres al presentarlas como sumisas o objetivadas sexualmente.