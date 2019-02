¿Cuánto tarda en desaparecer tu ADN del colchón?

Tras la afirmación de Pedro Sánchez, de que su primera decisión como presidente fue cambiar el colchón de su cuarto en La Moncloa, surge una pregunta: ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer nuestro ADN de un tejido? Un estudio, publicado en Forensic Science International: Genetics, ha analizado justamente esto. Para evaluar la posibilidad de recuperar ADN de un tejido, algo fundamental en casos de violencia sexual o asesinato, los autores impregnaron tejidos de uniformes escolares con semen y se guardaron en un armario durante ocho meses. Luego se dividieron en varios grupos y se lavaron a 30° C o a 60° C y con un detergente no biológico o biológico. Los resultados mostraron que los perfiles de ADN se recuperaron al menos 8 meses después de la deposición.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En lo que respecta a estudios más específicos, en colchones para ser claros, un informe publicado en Forensic Science Interrnational, ha profundizado en el tema. De acuerdo con sus autores, “este estudio examina la posible transferencia de ADN a la cama por contacto normal, cuando un individuo duerme en una cama. Los voluntarios durmieron una noche en una sábana nueva en su propia cama y una noche en una cama diferente. Las muestras se recogieron y analizaron mediante perfiles de ADN. Los resultados indican que el perfil de ADN de un individuo se puede obtener de la ropa de cama después de una noche”.