Nueva arma contra el cáncer: tinta

Un equipo de científicos, liderados por Pang-Hu Zhou, ha descubierto que la tinta de sepia, una suspensión negra rociada por la sepia para disuadir a los depredadores, contiene nanopartículas que inhiben el crecimiento de tumores cancerosos en ratones. Las nanopartículas consisten principalmente de melanina, aminoácidos, monosacáridos (azúcares simples), metales y otros compuestos. En un artículo publicado en ACS Nano, los investigadores demostraron que las nanopartículas modifican la función inmune en los tumores y, cuando se combinan con la radiación, pueden inhibir casi por completo el crecimiento del tumor.

“Descubrimos que las nanopartículas naturales de la tinta de sepia tienen buena biocompatibilidad y pueden lograr la inmunoterapia de tumores y la terapia fototérmica de manera efectiva – explica Zhou –. Este hallazgo podría inspirar más exploración de materiales naturales para aplicaciones médicas”.

Después de confirmar la biocompatibilidad de estas nanopartículas, los investigadores realizaron varios experimentos tanto in vitro con células tumorales e in vivo con ratones afectados por tumores. En los experimentos in vitro, los investigadores encontraron que la radiación de las nanopartículas con infrarrojos mató a aproximadamente el 90% de las células tumorales. Los investigadores explicaron que el alto contenido de melanina de las nanopartículas desempeña un papel clave en el proceso de radiación, ya que la melanina tiene una capacidad de conversión fototérmica intrínsecamente buena.