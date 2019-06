Explicamos la nueva bebida detox con pepino de Kourtney Kardashian

Los pepinos están de moda. No hablamos de los clásicos pepinillos en vinagre que nadie se come cuando acompañan a unas aceitunas sino de las nuevas tendencias de belleza y "salud" relacionadas con pepinos. ¿Está fundadas en algo más que en locura colectiva?

Hablamos desde de tendencias inocuas como colocar rodajas de pepinos sobre los ojos como forma de reducir la inflamación, hasta locuras que pueden terminar en infecciones como insertar un pepino en la vagina para «limpiarla». Cosa que no hace falta, por cierto, ya que la vagina se limpia ella solita y todo lo que introduzcas puede ser un foco de infección. Te aseguramos que hay cosas mucho más interesantes, divertidas y lavables que un pepino para meterse ahí.

Volviendo a los pepinos... saltan de nuevo a la palestra gracias a la receta "detox water" de Kourtney Kardashian, ya que ella y otros gurús del bienestar afirman que se mantienen hidratados mientras que al mismo tiempo desintoxican su cuerpo con agua de pepino.

Pregunta rápida: ¿seguiríais los consejos de Kourtney Kardasian o Gwyneth Paltrow sobre los frenos de vuestro coche? Pues eso.



Dicho esto, cualquier persona que haya bebido un vaso de agua con pepino en un spa o en una barbacoa de verano puede dar fe de que la bebida es deliciosa y refrescante. Dada la textura y el contenido de agua del vegetal, tiene sentido ponerlo en una bebida. ¿Pero los pepinos en agua son capaces de limpiar tu piel y arreglar toda tu vida? Lamentablemente, no.

¿Por qué un pepino?

Para empezar, los pepinos se componen de un 95% de agua. Eso los convierte en un vegetal extra hidratante, pero no deja mucho espacio para los nutrientes. De todos modos, los pepinos tienen una buena cantidad de nutrientes importantes, como la vitamina K y el potasio. Pero el agua infusionada con pepino solo contiene trazas, cantidades diminutas, de estos nutrientes y vitaminas.

Entonces, ¿desintoxica algo?

No, para nada. Pero no por el pepino en sí, sino porque la idea de que necesitamos cualquier tipo de producto de desintoxicación es falsa. Nuestros cuerpos están muy bien equipados para eliminar del cuerpo de toxinas a través de nuestras propias funciones. Nuestros mejores aliados en el detox son nuestros propios hígado y riñones.

El único beneficio del agua de pepino comparado con el agua del grifo es que el sabor es tan bueno que puede que te anime a beber más y a no consumir bebidas endulzadas. Entonces, si tienes el tiempo y energía para cortar un pepino para echar en el agua, hazlo. Pero si no, no pasa nada, estarás igual de limpio por dentro.

