Pegar tu cabeza contra la pared y otras formas extrañas de quemar calorías

El cuerpo humano no deja de sorprendernos. Podemos quemar unas 1.500 calorías por día sin hacer absolutamente nada. Está claro que la opción más saludable para estar en forma es el gimnasio, pero hemos descubierto que hay otras maneras inesperadas de deshacerse de esas calorías que vamos sumando cada vez que nos sentamos a la mesa.



Podemos, por ejemplo, cantar en la ducha. La cantidad es modesta, entre 10 y 20 calorías por canción, pero funciona igual cantemos bien o mal. Siempre que el vecino no se moleste demasiado, se puede arañar alguna más según el volumen y el tono de voz que empleemos. Si quieres bajar hasta las 70 calorías, abraza. Sí, has oído bien. A partir de ahora no escatimes en gestos de este tipo. Por la noche, nada mejor que abrazarte a tu compañero de cama. Por cada hora, 70 calorías menos. Es decir, las mismas que contiene un vasito de leche. Y éstas se suman a las 161 que quemamos habitualmente durante el sueño.

Si no hay nadie a mano, siempre está el recurso de la almohada o, en último caso, la pared. Quedarse pegado a la pared, cual lapa, durante una hora restará unas 150 calorías. Y si toda esta información provoca risa, estupendo. Por cada diez minutos de sonora alegría, 40 calorías liberadas. Compártelo con tus amigos y sigue restando, porque una hora de móvil te permitirá tomar una galleta de chocolate sin remordimiento.

Por cierto, una nevera vacía se convierte en la mejor excusa para acudir al supermercado y tirar del carro al tiempo que seguimos quemando. Este esfuerzo supone una merma de 100 calorías en sólo media hora. Los más perezosos que se niegan a despegarse del sofá reciben también su indulgencia: 65 calorías por hora. Aunque lo aconsejable sería hacer una pausa y bailar sobre la alfombra unos 10 minutos por cada 60 de televisión. Como recompensa, otras 60 calorías que irán a parar a esta peculiar resta. Si nada de este te convence, queda la alternativa del sexo, bastante más convincente: ¡200 calorías en menos de media hora!