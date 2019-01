Con el nombre de bacterias come carne se hace referencia a un grupo de microorganismos, que provocan una gravísima infección que causa la destrucción de los tejidos y el músculo. No es frecuente contraer esta infección, pero cuando se produce sus consecuencias pueden ser devastadoras, ya que muchos pacientes acaban sufriendo terribles amputaciones. Y, aproximadamente, un tercio de ellos muere.

Hasta la fecha no existe un tratamiento específico contra este mal, pero un estudio realizado por especialistas del Department of Pathology & Genomic Medicine at Houston Methodist Hospital, ha descubierto cual puede ser el punto débil del A. streptococcus, uno de los tipos de bacteria come carne más comunes.

Los investigadores no tenían claro cual es el mecanismo que permitía a este microorganismo perforar el tejido muscular a tanta profundidad, y causar efectos tan destructivos. Para ello han buceado en su ADN y, de entre los aproximadamente 1.800 genes que lo componen, han descubierto 72 que parecen ser claves para su supervivencia.

Y de entre ellos, han identificado 25 que transportan proteínas que ayudan a la bacteria a adherirse a las moléculas del exterior y el interior de las células. Además, también les sirven para obtener nutrientes y protegerse de las toxinas.

El descubrimiento abre la puerta a la posibilidad de que, inhibiendo dichos genes, se más fácil acabar con la bacteria y la infección que provoca.

Fuente: LiveScience.