¿Por qué este joven modelo con vitíligo ha inspirado a tantas personas?

Para quienes no conozcan lo que es el vitíligo implica una pérdida de pigmentación (de forma irregular) en diferentes zonas de la piel de una persona cuando las células de melanina (melonocitos) que están presentes en este proceso dejan de "funcionar" correctamente o mueren. Las zonas en las que se producirá esta enfermedad son impredecibles y afectarían a cualquier parte del cuerpo: de hecho, también incluiría el cabello y el interior de la boca. A pesar de que puede ocurrirle a personas de todo tipo de piel, es mucho más perceptible en quienes la tienen oscura, por lo que es más evidente. A pesar de que existen tratamientos para restablecer el color en las zonas afectadas, no impide que siga habiendo una pérdida de color, lo que hace que muchos desistan de intentar dar con una solución y se muestren tal y como son.

Esta enfermedad suele ser llevada con vergüenza por muchos de quienes la sufren, por ello, la última campaña realizada por Primark ha sido alabada en redes sociales al incluir a un modelo de 13 años con este trastorno en la piel. Hasta el momento, la gran mayoría de las campañas mostraban a adultos con vitíligo, como es el caso de la afamada Winnie Harlow, Aiesha Robinson o Carlene John, pero el hecho de que una marca tan grande como Primark haya decidido apostar por este joven ha llamado la atención y ha provocado que otros tantos se sientan identificados con su historia.

En una entrevista a BBC, Kaiden Williams asegura no sentir ya miedo a mostrarse como es y está encantado de ayudar a más personas en su situación: "Trataba de esconderlo, pero ya no lo hago. Solía comprar una crema del mismo tono que mi piel para equilibrar el color, pero me cansé. El hecho de ayudar a otros me hace sentir muy bien, les hago ver que no tienen por qué sentir miedo nunca más. Somos únicos y, como me enseñó mi madre, ya no lo veo como un problema. Salgo a la calle y si hay preguntas contesto las dudas que la gente pueda tener".

En cuanto al hecho de participar en una campaña que ha inspirado a tantas personas, lo tiene claro: "Yo he logrado salir ahí fuera y quiero demostrar a la gente que, si persigues tus sueños, acabarás logrando lo que te propongas".