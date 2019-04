Algunos refranes meten la pata

Pero hay, también, refranes y dichos climáticos con escaso o nulo fundamento científico, y que tienen una significación estadística baja, puesto que, en el mejor de los casos, pueden cumplirse en un 50 por ciento.



“Si hiela bien por enero, bien lloverá en febrero”

El frío en enero no tiene por qué ser el preludio obligatorio de lluvias en febrero. Incluso puede haber años con mucha nieve y fríos intensos en enero y febreros secos.



“Por San Valentín, los almendros floridos”

La floración del almendro depende de cómo sea el clima en las primeras semanas del año. Si abundan las masas de aire templado, se adelanta el proceso y a mediados de enero se pueden ver ya almendros en flor; pero en años con un enero muy frío, la floración se puede retrasar hasta finales de febrero o incluso hasta bien entrado el mes de marzo.



“Cuando marzo mayea, mayo marcea”

Se alude al supuesto intercambio de los rasgos climáticos entre ambos meses. Pero se trata de un aforismo que, pese a su popularidad, tiene escasa base científica, puesto que no hay relación entre los patrones atmosféricos de ambos meses. La inversión climática a la que se refiere este refrán no pasa de ser una mera coincidencia que puede producirse algún año.



“Septiembre, el mes más malo que el año tiene”

Mas bien es al contrario; septiembre es un mes muy apacible en muchas regiones españolas (salvo algunas puntuales lluvias torrenciales). El verano tarda en desaparecer y aún no han hecho acto de presencia los fríos originados por la llegada de masas de aire polar o ártico, más proclives a partir de octubre. En el litoral mediterráneo, septiembre es tradicionalmente apreciado como el mejor mes para bañarse, porque la temperatura del agua del mar alcanza su máximo anual precisamente durante su primera quincena.