¿El aguacate es una fruta o es una verdura?

Que no te confunda ese color verdoso, no porque sea de esa tonalidad tiene que ser definitivamente una verdura. Quizá hayas escuchado que es muy buena para tu dieta por ser una fuente importante de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados (aquellos que benefician a nuestro colesterol bueno), pero eso no le convierte obligatoriamente en un vegetal. El aguacate, también conocido como palta, nace del árbol Persea americana y es una fruta exótica, la cual se ha consumido por siglos desde incluso la época en la que los dinosaurios se paseaban por estas tierras.

Tiene su origen en Mesoamérica (mitad meridional de México, Guatemala, El Salvador, Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y fueron los pueblos aztecas quienes lo cultivaron durante décadas, lo que hizo que llegara hasta nuestros días. El nombre del fruto proviene de una de sus palabras “ahuacatl”, que significa “los testículos del árbol”, uno que crece hasta 20 metros de altura, pero sus fruto se mantiene a una altura considerable de unos 5 metros.

Existen 7 variedades diferentes dependiendo de sus características y sus propiedades:

- Hass: es el más habitual y el que más se consume en todo el mundo. Su amplio periodo de recolección a lo largo del año hace que sea el que más facilidades tiene para ser cultivado. Es el que se suele usar para hacer guacamole.

- Zutano: es el más resistente al frío. Madura a principios de invierno, pero la pulpa es de peor calidad.

- Bacon: que no os engañe el nombre. Parecido en cuanto a calidad al Zutano, ya que esta variedad es de las más indicadas para zonas frías.

- Fuerte: es otro de los tipos de aguacate que mantiene una calidad considerable con respecto al Hass, aunque se produce en menos cantidad.

- Reed: estos maduran en verano. Si veis un aguacate que tiene una forma redondeada pronunciada es muy probable que sea de este tipo.

- Pinkerton: buena calidad y termina de madurar entre primavera y verano.

- Lamb Hass: es muy parecido a la variedad Hass, aunque de tamaño más grande y ensanchado.

¿Cuál es la cantidad recomendable de consumo? ¿Puede formar parte de mis 5 frutas diarias?

Según la dietista y nutricionista Paula Arroyo, perteneciente a la Fundación Española de la Nutrición, la cantidad de aguacate recomendable dependerá de los gustos y características individuales de cada persona (edad, sexo, nivel de actividad fíasica… pero hay más puntos a tener en cuenta: “Siendo una fruta con un alto contenido en lípidos, el consumo de un aguacate de 200 g supone el 7% de los requerimientos de energía y el 17% de la ingesta diaria recomendada de lípidos para un hombre de entre 20 y 39 años que realice ejercicio físico de manera moderada, y el 9% y 22%, respectivamente, para una mujer de iguales características”. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el resto de alimentos de nuestra dieta para poder equilibrar esta parte de grasas buenas.

Como bien dice Arroyo, no es el único alimento con una buena fuente de energía, macronutrientes, vitaminas y minerales, hay más que debemos tener en cuenta por sus buenas propiedades: “Algunos micronutrientes como el potasio o la vitamina C, presentes en cantidades significativas en el aguacate, aparecen también en la mayoría de frutas y hortalizas (cebolla, coles de Bruselas, espárragos, chirimoya, kiwi o plátano, entre otros). También las vitaminas E y B 6 se encuentran, por ejemplo, en aceites y frutos secos además de en el aguacate”.

Así que si estás pensando en esas 5 frutas diarias que debes comer al día, no te olvides de que el aguacate puede ser una de ellas.