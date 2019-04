¿Qué velocidad tiene que tener una cámara para congelar una imagen?

Si contestas a un mail con copias ocultas, ¿les llega a todos?

Depende de qué tipo de destinatario seas. Si estaba dirigido a ti o habías recibido una copia abierta (CC), lo que contestes no llegará a los que recibieron una copia oculta (CO). Pero si los que contestan son los que recibieron ese correo “fantasma”, sí que llega a todos los demás destinatarios; pero no a los demás que recibieron una copia oculta, ya que ni ellos ven quién más está “en secreto”.