Aumenta la compra de drogas online

Se ha publicado la encuesta mundial sobre drogas y los datos que revela son estremecedores. Por ejemplo, el número de personas en Inglaterra que compran drogas en la dark web se ha duplicado desde 2014.

La encuesta anual preguntó a más de 100.000 personas de más de 30 países y sus datos mostraron que Inglaterra también tuvo el dudoso honor de aparecer en tercer puesto en drogas ilegales a domicilio. Solo por detrás de Escocia y Brasil.

A parte de los riesgos que entraña el consumo de droga, el modo en el que accedes a ellas también puede suponer un riesgo añadido. Es peligroso dar los datos personales en la dark web, "si has dado tu nombre, alguien sabe que has comprado droga", dijo el fundador del estudio, el Dr. Adam Winstock, "luego existe la posibilidad de que te chantajeen".

¿Qué es la dark web?

La dark web es una red que no se puede rastrear y sitios web ocultos. Seguro que lo has oído llamar deep web pero es inexacto. La deep web no es más que el contenido no indexable, es decir, el Internet normal y corriente (llamado Surface Net o Red Limpia) pero al que no puedes llegar desde Google. Por ejemplo, los formularios, las bases de datos o el contenido protegido por contraseña.

La dark web en cambio, es un fragmento de la red al que solo se puede acceder mediante aplicaciones específicas como TOR. En esta parte de Internet todo es anónimo y no pude ser rastreado (si sabes lo que estás haciendo, claro). Por eso abunda el comercio de drogas, armas y todo tipo de ilegalidades. Al ser un lugar descontrolado, si das tu tarjeta de crédito o dirección para que te envíen lo que sea que compres, es muy posible que seas estafado, chantajeado o extorsionado.

El podcast de la BBC The Next Episode, encontró a cientos de personas que afirman haber vivido esa situación: "Recibí un mensaje amenazador que decía: 'Tengo su dirección' y amenazando con hacerla pública, aparecer allí o enviar algo desagradable", cuenta uno de los afectados. "Obviamente no tengo ninguna protección legal al consumidor".



De todos modos, no todo es malo en la dark web. Muchos de los mitos sobre ella son falsos y tiene bastante páginas con contenido constructivo. Además, la dark web da espacio a activistas perseguidos en países sin libertad de expresión y ayuda a que muchos puedan saltarse las censuras locales para acceder a la información.