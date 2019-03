Jamás acertarías qué fue lo primero que se compró en internet

Comencemos por lo básico: Internet y la World Wide Web no son lo mismo. La primera es, básicamente, una red global de conexiones, mientras que la Web (www), es una recopilación de información a la que se accede a través de Internet.

La web sí fue concebida el 12 de marzo de 1989 por Tim Berners-Lee y entre ambas, cambiaron el mundo y fueron pioneras en muchos sentidos.

La primera foto

En 1992 se subió a internet la primera foto y ocurrió precisamente en el CERN, donde trabajaba Berners-Lee. Se trata de una imagen del grupo musical femenino Les Horribles Cernettes (LHC, por sus siglas, las mismas que las del Gran Colisionador de Hadrones). Se autodenominaban "la única y exclusiva banda de Rock de Alta Energía” y estaba formada por empleadas del CERN y de otros organismos de investigación en física de alta energía. La fundadora fue la diseñadora Michele de Gennaro y a ella se sumaron Anne MacNabb y Colette Marx-Nielsen. Con los años la formación fue cambiando y hasta una española, Ruth Rubio Marin, formó parte del grupo.

La primera compra en internet

Mucho antes de eBay, Amazon o Wallapop, en algún momento ente 1971 y 1972, un grupo de estudiantes de Stanford que utilizaban ARPANET (el precursor de Internet) facilitó la venta de una cantidad indeterminada de marihuana a estudiantes del MIT. Sí, esa fue la primera transacción en la red.

La primera webcam



En 1993, antes que apareciera Skype y las videollamadas parecían algo propio de Regreso al futuro, un laboratorio de computación en la Universidad de Cambridge https://www.bbc.com/news/technology-20439301 instaló una webcam frente a la cafetera de la oficina para que todos pudieran ver, desde sus mesas de trabajo, si había o no café hecho y no hacer un viaje en balde.

La primera canción para descargar

Para bien o para mal cualquiera puede descargarse casi cualquier canción, vídeo o libro en internet. Pero en 1994 no era así. Aquel año, la discográfica Geffen Records ofreció, de forma gratuita, la canción Head First, de Aerosmith. Teniendo en cuenta que hablamos de hace 25 años, la velocidad de descarga no era la actual y, si tenían una buena conexión, debían esperar “apenas” 60 minutos para tenerla en su ordenador. Los menos afortunados tenían mucha paciencia: 90 minutos para una canción de solo tres minutos y 14 segundos.

El primer correo electrónico

Antes, mucho antes que algunos de vosotros nacierais, en 1971, el ingeniero Ray Tomlinson, envió el primer e-mail…a sí mismo. Actualmente se envían unos 330.000 millones de correos al día.









La primera en España

La creación de la web siempre estuvo vinculada al conocimiento y la ciencia. Por ello no resulta extraño que el primer servidor web en España perteneciera a una universidad, la Jaume I. En aquellos tiempos la velocidad de conexión era de unos 64 Kbps…actualmente en el hogar tenemos una conexión de casi un millón de Kbps.