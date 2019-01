Este es el primer airbag multicolisión del mundo

Estás en carretera y de repente un coche que venía por el carril izquierdo e invade por unos segundos tu carril, no le da tiempo a volver al suyo en impacta de forma frontolateral contigo. Justo en ese momento, otro coche que venía muy cerca por detrás, no espera el frenazo y también se ve envuelto en el choque, esta vez por detrás. Según la compañía de motor Hyundai, este segundo impacto no es cubierto por el momento por nadie en el sector y aseguran que son ellos los primeros en conseguir un prototipo factible para en caso de que una situación así se diera lugar.

Tal y como apunta la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras en EEUU, un 30% de los accidentes envuelven un segundo impacto, por ello, Hyundai ha querido encontrar una solución a ello. La nueva tecnología que ha desarrollado es capaz de calcular dónde se encuentra cada persona dentro del coche para que si tiene lugar un nuevo golpe, los airbags puedan abrirse con la fuerza necesaria para amortiguarlo sin llegar a dañar a las personas que puedan ya estar heridas en el interior.

Por el momento, no hay una fecha elegida para que estos sistemas se pongan en funcionamiento dentro de los vehículos. Ya el año pasado, la misma compañía, en la línea por buscar nuevas formas de proteger a los pasajeros en caso de colisión, crearon un prototipo para el techo del coche, de tal forma que el airbag saliera disparado en caso de que el vehículo comenzase a dar vueltas. Así podría proteger a la gente que cayese contra esa zona.

