'Blue Water Recoveries' tratará de buscar al desaparecido jugador de fútbol Emiliano Sala

La familia del jugador argentino recién fichado por el Cardiff City no pierde la esperanza de encontrar la avioneta siniestrada de Emiliano Sala, de 28 años, en la que viajaba junto al piloto Dave Ibbotson, de 59, el pasado 21 de enero. Desde que se dejara de buscar de forma activa el aparato y a sus dos ocupantes 3 días después de su desaparición, sus familiares no han perdido la esperanza de poder dar con cualquier pista sobre su paradero para saber así realmente lo que ocurrió. Y es que, por el momento, no se ha encontrado nada. Por ello, han recurrido a la ayuda privada, concretamente a la empresa Blue Water Recoveries, especializada en búsquedas submarinas.

Esta compañía británica, dirigida por el científico marino americano David Mearns, tiene un largo historial de búsquedas de barcos hundidos en los fondos marinos, incluso a alturas a las que habitualmente no se llegarían con medios más convencionales. De hecho, cuenta con un Récord Guinness por haber dado con los restos más profundos jamás encontrados de un barco, los cuales estaban a unos 5.500 metros. En esta ocasión, la operación se llevará a cabo sobre una superficie que supera las 25 millas cuadradas en el Canal de la Mancha y hasta unos 65 metros de profundidad, y tendrá lugar a lo largo de esta semana, una vez cuenten con los permisos. El barco de Blue Water Recoveries se acercará a la zona y se servirá de tecnología sonar de alta resolución, así como de un vehículo submarino operado de forma remota que permitirá peinar el lecho marino en busca de la aeronave desaparecida.

La cuenta para poder colaborar sigue abierta y la familia agradece todo el apoyo por ayudarles. El dinero donado será usado para la búsqueda de Emiliano Sala. Captura GoFundMe

El coste de todo el proceso será financiado con una cuenta que la familia de Salas abrió en GoFundMe (apoyado por amigos del jugador como Lionel Messi o Segio Agüero) para recaudar dinero. Por el momento, en tan solo 3 días ya hn superado los 300.000 euros que esperaban conseguir, pero han decidido dejarla abierta por si hubiera algún otro problema al que enfrentarse en el futuro o hubiera que financiar más dispositivos de búsqueda.

Ahora, el mayor reto para la empresa encargada de este proceso es lidiar con el duro clima invernal de la zona, con los posibles barcos petroleros o buques de carga que pasen por esta zona tan concurrida del mundo, así como con las corrientes marinas. En declaraciones a la BBC, Mearns asegura que "esta podría haberse desviado cierta distancia antes de hundirse totalmente en el mar e incluso haber seguido moviendose en el lecho marino". Mearns se muestra positivo ante la búsqueda y apunta que, con tiempo despejado durante 10 días se podrían hacer progresos importantes e incluso dar con la aeronave. Aunque es también precabido y no quiere dar falsas esperanzas: "No podemos garantizarlo 100%".

A la izquierda, Romina, la hermana de Emiliano Sala, junto a su madre Mercedes y el director de Blue Water recoveries, David Mearns. Getty Images Joe Giddens - PA Images

Blue Waters Recoveries también participó en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines MH370 que desapareció en 2014 en aguas del océano índico.

