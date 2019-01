Netflix se caracteriza por ofrecer ficción que se sale fuera de lo normal, trabajos que no están dispuestos a sacar adelante televisiones públicas o privadas por ser arriesgados y por los que pocos productores apostarían a ciegas, sin saber muy bien cuál será el éxito real. De ahí, que nos sorprenda el proyecto que ha dado a conocer hoy la plataforma y que verá la luz próximamente.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

En un mundo donde los cortometrajes no tienen su hueco dentro de la televisión generalista, Netflix se desmarca al presentar una colección de cortos de animación cuyo género navega entre la ciencia ficción, la fantasía, pasando por el terror y la comedia: "Love, Death & Robots". Y ya avisan: "Los capítulos son fáciles de ver, pero difíciles de olvidar, ya que tienen un enfoque narrativo muy atrevido". Y no es para menos, cuando los creadores de esta antología son Tim Miller (Deadpool o la próxima entrega de Terminator) y David Fincher (Mindhunter, House of Cards, Perdida, El Club de la lucha).

Netflix

Según apunta Netflix, la inspiración para la serie surgió de la parte más ecléctica y provocativa de ambos directores en su formación a la hora de contar historias. Así lo plantea Miller: “Love, Death & Robots es mi proyecto soñado, combina mi pasión por la animación y las historias más increíbles. Películas de sesión nocturna, cómics, libros y revistas de ciencia ficción que me han inspirado durante décadas, pero que siempre han sido relegados a una cultura más friki. Estoy entusiasmado con que el panorama actual haya madurado lo suficiente para que la animación para adultos forme parte de una conversación creativa mucho más amplia".

Netflix

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En un tweet a través de su cuenta especializada en ciencia ficción y fantasía "NX", daba a conocer un pequeño resumen de los locos contenidos que nos esperan: "Hombres lobo soldado, robots sublevados, productos lácteos con sentimientos, arañas alienígenas y demonios del infierno sedientos de sangre".

Netflix

Todo estará comprimido en 18 trabajos de entre 5 y 15 minutos, con un estilo de animación único desarrollado por diferentes equipos de directores de todo el mundo (desde el tradicional 2D hasta el más realista 3D CGI. Eso sí, recordamos una vez más, todas las historias están dirigidas al público adulto, así que no dejéis que los pequeñajos de la casa entren en estas historias.