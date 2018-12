Por fin llega lo nuevo de "Black Mirror": ¿la aventura interactiva definitiva?

Tras semanas de rumores parece que cada vez vemos las cosas más claras en el universo "Black Mirror" (aunque todavía hay lagunas que esperamos resolver en apenas unas horas). En estas últimas dos temporadas, a estas alturas del año, Netflix ya nos tenía preparada la tanda de capítulos nuevos de la saga, pero en esta ocasión llega lo que han denominado "evento" televisivo. Si finalmente es lo que promete puede que se trate de la aventura interactiva que aseguraban estar preparando, una especie de "elige tu propia historia" en el que podremos tomar decisiones sobre la historia y descubrir diferentes tramas y finales.

Ya tenemos la sinopsis: "En 1984, un joven programador comienza a cuestionarse la realidad a medida que adapta una novela de fantasía en un videojuego, lo que se convertira en todo un desafío para su mente".

En el tráiler, vemos cómo el protagonista (interpretado por el actor Fionn Whitehead, de 'Dunkerque' parece tener problemas para realizar el trabajo y que en este proceso las pastillas formarán parte de su día a día. Vaticinamos que depende de si las toma o no, su mundo se transforma en diferentes realidades (sería una buena teoría). De hecho, escuchamos de banda sonora la canción "Relax" de Frankie Goes to Hollywood en la que parece rallarse la canción por momentos y le invita a "hacer" (do it) o "no hacer" (don't do it), lo que podría indicar que se trata de los momentos en los que el publico deberá elegir (crucemos los dedos para que así sea), y más aún cuando el tráiler acaba con una señora diciéndole al protagonista "Tú no tienes el control" (¿porque lo tendremos nosostros?).

Will Poulter y Asim Chaudhry (centro y derecha), junto al protagonista del filme. Netflix

Más detalles que nos hacen creer que esta historia tiene pinta de tener múltiples universos es que se filtró que se habían grabado unos 312 minutos de metraje, así que tiene pinta de que su director, David Slade, quien ya grabó el episodio "Cabeza de Metal", se ha montado varias películas en una sola (¿5 posibles finales?). Ya solo el hecho de tener al público dándole vueltas a todo el universo que rodea ahora mismo a este "evento" es un hecho digno de estudiar.

