La sordera afecta a más del 5% de la población mundial, es decir, a 360 millones de personas en todo el mundo. De ellos, 32 millones son niños, según datos de la OMS. En España entre uno y cinco recién nacidos, de cada mil, nacen con algún tipo de sordera, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas.

Desafortunadamente, la mayoría de esos niños nacen en un entorno que no les facilita comunicarse: se estima que en la Unión Europea hay, apenas, 750.000 usuarios de lengua de signos.

La costumbre de contar un cuento por las noches tiene un importante impacto en el cerebro de los menores, pero es un ritual que los niños y niñas con sordera no pueden en general compartir. Y esto trae dificultades en el aprendizaje ya que no consiguen unir palabras y sonidos. Además, para los menores con sordera, las palabras escritas no se traducen directamente en signos, lo que implica que tienen que aprender a leer en un lenguaje que no es su idioma principal. De hecho, el lenguaje de signos cuenta con su propia gramática y sintaxis. Al igual que ocurre en cualquier otra lengua, hay frases hechas difíciles de traducir y ciertas palabras/signos que no tienen una traducción literal en otra lengua. Para intentar resolver esto ha nacido StorySign, una app para ayudar a los niños sordos a leer.

Desarrollado utilizando la inteligencia artificial de Huawei, StorySign ayuda a abrir el mundo de los libros a los niños sordos y sus familias. Los usuarios únicamente deben colocar su teléfono sobre las palabras del cuento y el avatar, bautizado Star, traducirá las palabras impresas al lenguaje de signos. Así de “sencillo”.

Mark Wheatley, director ejecutivo de la Asociación Sordos de Europa, señala que en este proyecto han estado involucrados 30 países. Para Neil Pymer, de los estudios Aardman (responsables de Wallace y Groomit y del desarrollo de Star), el proyecto, pese a ser imprescindible, tenía muchas dificultades. “El 70% de la comunicación en este lenguaje viene del rostro. En total tuvimos que usar unas 80 cámaras para registrar tanto las expresiones faciales como los signos. Así fue posible crear a Star, una superheroína que tiene el poder de traducir al lenguaje de signos. Buscamos que los niños se sientan orgullosos de eso”.

Huawei ha trabajado en el desarrollo de este proyecto con la Unión Europea de Sordos y sus respectivas organizaciones locales en Europa Occidental. La tecnología implicada es la misma que “viste” los móviles de la marca china. Mediante las funciones de Reconocimiento de imagen (la que identifica si estamos ante una mascota, un paisaje o un plato de comida) y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR por sus siglas en inglés, utilizada en la traducción de más de 60 idiomas aún en modo offline) han sido optimizadas mediante una IA propia. El rendimiento de esta tecnología permite aumentar la velocidad a la se cargan las páginas del libro en la aplicación, evitando que los menores deban esperar.

La campaña se ha lanzado con el estreno de un cortometraje de Chris Overton, ganador de un Oscar por su cortometraje The Silent Child. La protagonista del corto, de siete años, Maisie Sly, es también la actriz principal del vídeo de la campaña.

StorySign se podrá descargar desde el 3 de diciembre de forma gratuita a través de Google Play Store y de Huawei AppGallery en 10 países de Europa. A lo largo del mes de diciembre se podrán realizar donaciones a través de esta página web, que se destinarán al apoyo de proyectos de alfabetización de niños sordos en toda Europa, entre los que se encuentran el desarrollo de más cuentos para StorySign.