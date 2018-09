El primer turista espacial necesita 8 artistas que viajen con él a la Luna

En 2023 tendrá lugar el primer viaje espacial pagado a la Luna. Tendrá una duración de 5 días y el ticket de ida y vuelta ha sido pagado por el multimillonario japonés Yusaku Maezawa, quien llegará hasta allí a bordo del cohete “Big Falcon” de SpaceX (la compañía de Elon Musk).

Ahora el problema es que parece que no quiere viajar solo y le gustaría llevarse consigo a 8 artistas en este viaje de ensueño… entre colegas. Asegura que le gustaría que fueran todos de diferentes campos como la pintura, la fotografía, la música, el cine, el diseño de moda y la arquitectura. Además, no irían con él solo de visita, casa uno tendría asignada una tarea, aunque como él dice, no lo ha decidido todavía.

Resulta muy intrigante quién podría formar parte de esta lista. Parece como una especie de invitación tipo “Los Diez Negritos” de Agatha Christie a acudir a la llamada de un personaje misterioso a una isla secreta (bueno, en este caso al mismísimo espacio). Resultaría una nueva generación de telerrealidad VIP en la que no habría nominados y expulsados, solo convivencia. Y si ya sabemos que no se escuchan los gritos en el espacio, las peleas entre los diferentes egos de cada uno de ellos serían aburridas de seguir.

¿Por qué ha decidido que sean artistas? Tiene su explicación. El empresario de moda online de 42 años quiere inspirar a quienes le acompañen para que creen nuevas piezas de arte dentro de sus diferentes campos. ¿Aceptarán sumarse al reto? Es una gran responsabilidad y a la vez todo un honor ser invitado a una experiencia así, por lo que rechazarlo resultaría complicado.

Todavía queda tiempo para que nos especialicemos en alguna de estas facetas artísticas y quién sabe, ser uno de los agraciados. ¿Diríais que sí?