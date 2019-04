10 razones por las que tu vuelo se puede retrasar… y no tendrás forma de evitarlo

Tripulación necesaria

Para que un avión pueda salir hacia su destino es necesario que viaje con una tripulación mínima, regulada por normativa, y que se rige por unos mínimos: 2 auxiliares de vuelo cuando son más de 50 pasajeros y por cada bloque de 50 asientos adicionales, un tripulante de cabina más (los aviones comerciales más habituales como el Airbus 320 o el Boing 737, con 180 pasajeros, necesitan 4 auxiliares).

Si por cualquier imprevisto alguno de ellos no ha descansado las horas suficientes que marca la normativa europea, o uno de ellos se pone enfermo en una base diferente a la que operan de forma habitual, el vuelo puede no salir en hora hasta que no se complete el mínimo necesario de personas para sacar el avión.

Algunas compañías vuelan con más auxiliares de vuelo para poder evitar estos imprevistos de última hora.