10 películas clásicas que te harán odiar la Navidad

A L'interieur (2007)

De esta joya del gore francés creo que ya he hablado en alguna galería anterior, pero no podía dejar de incluírla en esta selección. Una mujer embarazada que ha perdido a su marido en un accidente de tráfico, se prepara para pasar su primera Nochebuena en soledad. Bueno, no tan sola, ya que en plena noche recibe una visita, y no precisamente la del ángel de la anunciación.

Una mujer vestida de negro llama a la puerta de su casa. Se trata de un ángel de la muerte encarnado por la bellísima Beatrice Dalle, que viene a cobrarse una antigua deuda. La Navidad acabará con una cesárea en bruto y sin anestesia practicada con unas afiladas tijeras. En fin... si deciden verla, les deseo que no se les atraganten los polvorones del susto.