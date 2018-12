Gran éxito de la Gala de la Ciencia 2018

Otra de las integrantes de la selección de 2018, es Maia García Vergniory, investigadora en el Donostia International Physics Center, y experta en nuevos materiales. trabaja con los llamados materiales topológicos, que pueden ser la próxima revolución en este campo.

"Yo soy física de la materia condensada", nos explicó, "e investigo las propiedades electrónicas de los materiales. Hace cosa de 10 años se descubrió una fase nueva de la física del estado sólido, que se llama fase topológica y se reconocen algunos materiales. Yo intento clasificar estas fases nuevas y, por otro lado, encontrar materiales donde se puedan realizar".

Y sobre su inclusión en la selección de la ciencia, dijo que: "Es todo un honor y es increíble. Cuando me llegó el email no me lo podía creer".