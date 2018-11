20 + 1 grandes citas para celebrar el Día Mundial de la Filosofía

2 Sócrates

Uno de los más grandes filósofos griegos. Maestro de Platón, quien a su vez lo sería de Aristóteles. se cuenta que pasó parte de su vida generando discusiones en las plazas de Atenas, tratando de despertar en sus interlocutores el espíritu crítico respecto a temas como la justicia, o la verdad.

"Para entenderte a ti mismo, piensa por ti mismo", es una de las frases que se le atribuyen.

Y decimos atribuir, porque Sócrates no dejó ningún texto escrito, y conocemos su legado a través de sus discípulos. especialmente de Platón, quienes nos han transmitido sus ideas y pensamientos. Entre ellos, este otro que hemos seleccionado.



“Preferid, entre los amigos, no sólo aquellos que se entristecen con la noticia de cualquier desventura vuestra, sino más aún a los que en vuestra prosperidad no os

envidian”.



Un pensamiento que cobra especial sentido si se tiene en cuenta que en sus últimos años, Sócrates fue objeto de envidias y hostilidades de mucha gente que le veía como un corruptor de la moral, y que desembocaron en su célebre juicio.