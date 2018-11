11 birrias de monstruos

Los nuevos extraterrestres (1983)

Damas y caballeros... les presentamos a Trompi, la criatura más psicotrónica de la historia del cine español. El padre de este ser no es otro que el inefable Juan Piquer Simón, del que ya he hablado en galerías anteriores y que es el rey de las películas de monstruos de goma. En esta ocasión, Piquer había comenzado filmar una película de extraterrestres en la línea de Alien (pero en versión cutre y casposa, claro está), cuando el repentino éxito de E.T le sorprendió en mitad de la filmación y decidió reconvertir el filme en una cinta infantil en la línea de la de Spielberg. La película no hay por donde cogerla. Involuntariamente tiene algo de bressoniana, ya que durante toda la cinta no pasa absolutamente nada. Vemos a Trompi, chiripitiflautico cruce entre pinguino y oso hormiguero, deambulando por un bosque mientras farfulla... urf...urf... que suponemos que será el idioma alienígena. Se encuentra con un niño como no, e incluso ejerce de voyeur espiando a una tia buena mientras se ducha (no quiero ni pensar lo que Trompi podría hacerle a la maciza con su apéndice nasal). El caso es que la película no tiene un final propiamente dicho. A Piquer se le terminó el dinero y dejó la cinta sin desenlace, con Trompi como al principio vagando por el bosque. Y suponemos que por ahí seguirá. Así que si lo encuentren, queridos lectores, no duden en acogerle. Acariciénle la trompa, limpienle sus escamas, y verán como se convierten en mejores personas.