Preguntas sin respuesta: todo aquello que somos incapaces de resolver

A lo largo de estos últimos 25 años, nuestra sección de Quonsultas ha dado respuesta a cientos de preguntas que han pasado por vuestras mentes inquietas. Pero, seamos sinceros, no siempre hemos conseguido encontrar la respuesta a todas ellas. Después de todo este tiempo hemos decidido recoger para vosotros las mejores, las que hemos sido incapaces de resolver.

Eso sí, el hecho de que estén recogidas aquí, no significa que no podáis encontrar vosotros esa respuesta que no os supimos dar en su momento. Podéis dejarnos vuestras mejores ideas a través de la cuenta de Twitter @QuoRevista, con el hashtag #PreguntasSinRespuesta.

¿Por qué en las pelis de miedo siempre hay una puerta de la que sale luz? ¿Qué hacen los espíritus allí? ¿Fotocopias?

¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos?

¿Por qué los jerséis de lana encogen al lavarlos pero las ovejas cuando llueve no?

Cuando sacan unas nuevas galletas para gato con sabor a ratón, ¿quién las prueba?

¿Porqué lavamos las toallas si las usamos después de limpiarnos?

¿Cuál es el sinónimo de la palabra “sinónimo”?

¿Por qué las peluquerías para hombres y mujeres se llaman “unisex”?

¿Por qué se esterilizan las agujas para las inyecciones letales?



Si resulta que un abogado enloquece, ¿pierde el juicio?

¿Por qué las magdalenas se ponen duras y las galletas blandas?

¿Por qué se llaman ‘apartamentos’ si están todos juntos?

¿Disfrutan tanto los infantes de la infancia como los adultos del adulterio?

¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Acaso nos mojamos menos?

¿Por qué apretamos más fuerte los botones del mando cuando le faltan pilas?

¿Por qué la mayoría miramos el pañuelo después de sonarnos la nariz?

Si nada se pega al teflón, ¿cómo pegan el teflón a la sartén al fabricarla?

¿Por qué la cómoda se llama así, si la cama es mucho más cómoda?



Cuando una película está doblada, ¿solo ves la mitad?

¿De qué color será un camaleón mirándose al espejo?

¿Por qué la cubierta del barco se llama así, si está a la intemperie?

¿Por qué el Pato Donald tiene sobrinos si no tiene hermanos?

¿Por qué al increíble Hulk se le rompe toda la ropa menos los pantalones?

¿Por qué nos parece tan lujoso desayunar en la cama, con lo incómodo que es?



¿Por qué si los chinos llevan toda la vida andando en bicicleta, no hay ninguno profesional?



¿Cómo consiguen meterse tan al fondo los pelos en las esponjas?



¿Por qué el pan de molde es cuadrado, si el chóped, el salami, la mortadela y el chorizo son redondos? ¿La culpa es de los tranchetes?

¿Por qué hay que llevar ropa interior nueva “por si hay un accidente”? ¿Es que si no, no nos atienden?

¿Por qué el zumo de limón lleva saborizante artificial y el lavavajillas está hecho con limones naturales?

¿Por qué los aviones no están hechos del mismo material que la caja negra?

¿Por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto?