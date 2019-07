¿A quién le excita más una imagen sexual?

El análisis neuronal no engaña. Los cerebros de ambos sexos responden de la misma manera a la pornografía, independientemente del sexo biológico, según un estudio que tumba la creencia de que los hombres son más propensos a consumir este tipo de contenidos. Hasta ahora la idea se sostuvo con la teoría extendida de que ellos son criaturas visuales. El nuevo documento firmado por Hamid Noori, del Instituto Max Planck de Cibernética Biológica, en Alemania, desafía todo este tipo de suposiciones. "Al menos cuanto a la actividad neuronal, los cerebros de hombres y mujeres responden de la misma manera al porno".

En un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, Noori y sus colegas describen cómo llegaron a sus conclusiones después de analizar los resultados de 61 estudios publicados con adultos de diferente sexo biológico y orientación sexual. A los participantes se les mostraron imágenes cotidianas de personas, así como imágenes eróticas, mientras se encontraban dentro de una máquina de escaneo cerebral. Todos calificaron las imágenes sexuales como excitantes antes de ser escaneadas.

Frente a estudios anteriores, que sugerían que los hombres se excitan más con las imágenes que con las mujeres, este trabajo revela que las diferencias funcionales son muy escasas. En ambos sexos se distingue un cambio en la actividad en las mismas regiones del cerebro cuando se mostró contenido sexual. "Muchas de estas regiones están asociadas también con el procesamiento de información emocional y parte de ellas también están conectadas al circuito de procesamiento de recompensas", indica Noori.

La autora advierte, no obstante, que podría haber razones para afirmar que un sexo busca más pornografía o, al menos, que lo confiese. "La sexualidad femenina sufre todavía bastante estigma y puede que haya rasgos inhibitorios que les impida expresar lo que realmente siente”.