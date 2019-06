¿Anularías la cita si descubres que es trans?

¿Aceptarías o rechazarías un encuentro con una persona por la que sientes atracción en función de su identidad sexual o género? ¿Considerarías la opción de formar pareja sin otro matiz que el amor, el cariño, el deseo, los afectos o la complicidad? Las psicólogas Karen L. Blair, profesora de la Universidad St. Francis Xavier, y Rhea Ashley Hoskin, profesora de Queen’s, han preguntado a casi mil personas en un estudio que analiza la exclusión de las personas transgénero del mundo de las citas.

Cuando se les planteó con quién considerarían salir en caso de que buscasen una pareja romántica, el 87,5% descartó las opciones de mujer u hombre trans. Solamente las personas que se identificaron como bisexuales, queer, trans o no binarias tenían más probabilidades de indicar la voluntad de salir con una persona trans. Incluso entre los que están dispuestos a salir con personas trans, apareció un patrón de privilegios masculinos y exclusión transfemenina. Las participantes respondieron que saldrían con hombres trans, pero no con mujeres trans, incluso si eso era contrario a su identidad sexual y de género (por ejemplo, una lesbiana que sale con un hombre trans pero no una mujer trans).

Las autoras han publicado sus resultados en Journal of Social and Personal Relationships. Sus investigaciones se basan en las interacciones entre este colectivo y el resto de la sociedad: cómo prosperan o fallan sus relaciones, apoyo social, prejuicios que encuentran u otros factores que contribuyen a su salud mental y física. Para ellas ha sido importante valorar la búsqueda de relaciones románticas porque es una de las señales más significativas del apoyo o rechazo que recibe este grupo, además de constituir un papel importante en su bienestar mental y físico en general.

“Pero, si muy pocas personas están dispuestas a salir con personas trans, ¿qué significa esto para su salud y bienestar? Si las personas trans no tienen acceso a una de las fuentes más estables de apoyo social, esto podría explicar algunas de las disparidades de salud existentes dentro de las comunidades trans”, dicen las investigadoras en su informe.