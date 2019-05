Las mujeres indias exigen placer (no solo sexo)

En la India, el 80% de los matrimonios son concertados o acordados por los padres, según la Fundación Vicente Ferrer. “La mujer es percibida como un bien económico y queda sometida a las decisiones paternas, tanto para fijar la edad del matrimonio como para elegir marido. La esposa pasa a ser dependiente del marido, de la suegra y del resto de la familia política”. Y, de acuerdo con los datos que arroja Unicef, sigue existiendo un 56% de matrimonios precoces en la India rural y un 29% en el área urbana.

Brecha orgásmica

Con este panorama, ¿a quién puede extrañar que el 70% de las mujeres indias no alcancen el orgasmo en sus relaciones sexuales? La vida sexual femenina empieza a ser un asunto preocupante y muchas de ellas han empezado a reaccionar. La actriz Swara Bhaskar, de 31 años, ha emprendido su particular cruzada con la discriminación sexual iniciando una conversación, de la mano de Durex India, en sus cuentas de Twitter e Instagram. En su video habla con franqueza a los hombres: “Es una locura. Miren, mujeres y hombres tienen cuerpos diferentes y orgasmos de manera diferente, pero honestamente, ¿el placer debería ser un juego en solitario solo para un género? ¡Yo creo que no! India ya tiene demasiada desigualdad social, desigualdad de género, por lo que, en serio, no podemos agregar desigualdad de orgasmo a esa lista”.

Ya hace tiempo, Bhaskar se atrevió a publicar: “¡Todos deberían tener derecho al placer! Los orgasmos falsos no deberían ser algo tan real”. Ahora invita a sumarse a esta conversación usando @poojabediofficial y @durex.india y a compartir historias bajo el hashtag de Instagram #FakeOrgasm. Su aparición en la comedia Veere Di Wedding, donde apareció masturbándose, ha ayudado a romper muchos estereotipos.

Otras celebridades se han unido ya a su iniciativa, como la popular columnista y presentadora de televisión Pooja Bed o Saloni Chopra, una actriz que ya emprendió su particular #meToo en la India al denunciar el acoso sexual que sufrió por parte del director Sajid Khan y compartir la terrible experiencia de trabajar con él.