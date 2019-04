"Juego de Tronos" tiene nueva parodia porno

El erotismo, la violencia sexual y la desnudez, elementos recurrentes y controvertidos en “Juego de Tronos”, se presentan en forma de parodia en “Game of Bones 2: Winter Came Everywhere”, una producción porno inspirada en los personajes y escenarios de la mítica serie. La presentación de su tráiler ha coincidido con el estreno de la octava y última temporada y se ha hecho viral.

La serie de HBO logró congregar a 17.4 millones de espectadores a través de todas sus plataformas, incluidas las aplicaciones de streaming que posee la compañía. Su versión porno se acerca más a la comedia que al género X, ya que, al menos de momento, no se ve en ella sexo explícito.

Está ambientada en los Siete Reinos y juega con la textura del muro, más cálida y viscosa, y con los nombres de los personajes en un tono bastante jocoso. Sansa, el Rey de la Noche, y Arya tienen un protagonismo inesperado. La idea ha salido de WoodRocket, el estudio que produjo la parodia X de Bola de Dragón, y se retransmitirá en Pornhub, En el reparto figuran nombres como Kiara Cole, Donnie Rock, Charlotte Sartre, Gabriella Paltrova, Lance Hart y Seth's Beard.

No es la primera vez que la industria del cine X aprovecha la extraordinaria popularidad de la serie de HBO. En 2016, la productora Brazzers lanzó una exitosa parodia porno de las luchas monárquicas titulada "Storm of Kings" y, un año después, "Queen of Thrones", una película similar en cuatro partes.