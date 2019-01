¿Cuándo deberías comenzar a ver de nuevo "Juego de Tronos" si quieres ponerte al día?

No vamos a juzgar. Habrá gente que haya visto la serie temporada tras temporada desde abril de 2011 y otros que se han unido más tarde (o que ni siquiera hayan oído nunca hablar de Daenereys Targaryen y sus dragones). Pero seas de unos o de otros, a partir de ahora vas a sufrir una exposición importante a legiones de fans que hablarán a todas horas de cada uno de los nuevos capítulos y sus respectivas teorías sobre cómo terminará todo. Si quieres recordar de dónde viene la historia (es difícil tener en mente todos los detalles cuando la última temporada acabó en verano de 2017) o si simplemente buscas no estar excluido de las conversaciones que tendrán lugar en los próximos meses sobre este tema, aquí te mostramos rápidamente cómo deberías invertir tu tiempo a partir de ahora en ver las últimas 7 temporadas.

Ante todo, calcula de cuánto dispones y decide así la mejor manera de llevar a cabo esta misión. Si no quieres saturarte con las historias, los numerosos personajes que tiene la historia y las tramas que les unen a todos, quizá lo mejor es que vayas disfrutando a dosis pequeñas de entre 1 y 3 capítulos por día. De esta forma, es como si vieras un "peliculón" cada noche del que estamos seguros, te engancharás rápido. Eso sí, procura ser constante y que no te quedes dormido en los principales hitos de la historia que marcan el devenir de muchos personajes (SPOILERS... las bodas no suelen acabar especialmente bien en esta serie). Aquí tenéis las fechas límite en las que deberíais empezar para llegar, sin problemas, al 14 de abril de 2019.

- Si ves 1 capítulo por día... el 6 de febrero.

- Si ves 2 capítulos por día... el 11 de marzo.

- Si ves 3 capítulos por día... el 23 de marzo.

Y si solo tienes tiempo en fines de semana, tranquilo porque también hemos calculado los tiempos necesarios que debes invertir para hacer un "binge-watching" en condiciones.

- Si ves 6 episodios... el 26 de enero.

- Si ves 10 episodios... el 2 de marzo.

- Si ves una temporada... el 23 de febrero.

Así que, ya sabéis, preparad palomitas, coged vuestra manta favorita y preparaos para el frío, porque cuando se acerca el invierno... hace un biruji importante que llega hasta el sofá. Aquí tenéis el tráiler...

